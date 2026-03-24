Marché fermier de Vermand

Vermand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Retrouvez producteurs locaux et artisans créateurs sur le marché fermier de Vermand.

La commune de Vermand organise le 1er vendredi de chaque mois un marché fermier en plein cœur du village.

De nombreux producteurs locaux répondent présents.

Retrouvez-les place de l’église. .

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 51 01 mairie.vermand@orange.fr

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English :

Find local producers and creative craftsmen at the Vermand farmers’ market.

L’événement Marché fermier de Vermand Vermand a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois