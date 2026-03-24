Marché fermier de Vermand Vermand
Marché fermier de Vermand Vermand vendredi 3 avril 2026.
Marché fermier de Vermand
Vermand Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 16:00:00
fin : 2026-04-03 20:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Retrouvez producteurs locaux et artisans créateurs sur le marché fermier de Vermand.
La commune de Vermand organise le 1er vendredi de chaque mois un marché fermier en plein cœur du village.
De nombreux producteurs locaux répondent présents.
Retrouvez-les place de l’église. .
Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 51 01 mairie.vermand@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Find local producers and creative craftsmen at the Vermand farmers’ market.
L’événement Marché fermier de Vermand Vermand a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois
À voir aussi à Vermand (Aisne)
- Le val d’Omignon Vermand Aisne 1 mai 2026
- Des marécages aux portes de la plaine Vermand Aisne 1 mai 2026