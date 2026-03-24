Marché fermier Délices paysans

Montgarny Obterre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 16:00:00

fin : 2026-04-10 19:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Le collectif de fermes des Délices paysans vous invite à son Marché du printemps.

L’occasion de découvrir et de faire le plein de bons produits bio, artisanaux et locaux ! Vente de plants. Crêpes et apéro sur place, ambiance conviviale assurée.

Retrouvez ou découvrez le collectif des Délices paysans à l’occasion de son Marché fermier du printemps! Une douzaine de fermes du Berry et du Sud Touraine s’unissent pour vous proposer une large gamme de produits bio, locaux et artisanaux: fromages, légumes, pains, viandes, volailles, produits d’épicerie, bières, liqueurs, mais aussi fleurs, cosmétiques, etc. On vous attend sur la ferme de Montgarny à Obterre pour un moment convivial et gourmand. Vente de plants maraichers, ornementaux et aromatiques. Crêpes et apéro sur place, ambiance conviviale assurée ! .

Montgarny Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 48 13 36 delices.paysans@emailasso.net

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English :

The Délices paysans farm collective invites you to its Spring Market.

An opportunity to discover and stock up on organic, artisanal and local produce! Plant sales. Pancakes and aperitifs on site, a convivial atmosphere guaranteed.

L’événement Marché fermier Délices paysans Obterre a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Brenne