Marché fermier d’hiver Saint-Flovier

Marché fermier d’hiver

Rue de l’Église Saint-Flovier Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

Marché fermier, festif et gourmand, réunissant une dizaine de fermes locales installées en agriculture biologique. Grande diversité de produits artisanaux à prix très compétitifs: légumes, pain, viande, volaille, fromages, bière, vin, tisanes, condiments, confitures, sirops, fleurs, cosmétiques, etc.

Chocolat chaud, vin chaud et crêpes avec les produits de nos fermes ! .

Rue de l’Église Saint-Flovier 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 48 13 36 delices.paysans@emailasso.net

English :

A festive, gourmet farmer’s market featuring a dozen local organic farms. A wide range of artisanal products at very competitive prices: vegetables, bread, meat, poultry, cheeses, beer, wine, herbal teas, condiments, jams, syrups, flowers, cosmetics, etc

