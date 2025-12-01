Marché fermier d’hiver Saint-Flovier
Marché fermier d’hiver Saint-Flovier vendredi 12 décembre 2025.
Marché fermier d’hiver
Rue de l’Église Saint-Flovier Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 19:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Marché fermier, festif et gourmand, réunissant une dizaine de fermes locales installées en agriculture biologique. Grande diversité de produits artisanaux à prix très compétitifs: légumes, pain, viande, volaille, fromages, bière, vin, tisanes, condiments, confitures, sirops, fleurs, cosmétiques, etc
Marché fermier, festif et gourmand, réunissant une dizaine de fermes locales installées en agriculture biologique. Grande diversité de produits artisanaux à prix très compétitifs: légumes, pain, viande, volaille, fromages, bière, vin, tisanes, condiments, confitures, sirops, fleurs, cosmétiques, etc.
Chocolat chaud, vin chaud et crêpes avec les produits de nos fermes ! .
Rue de l’Église Saint-Flovier 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 48 13 36 delices.paysans@emailasso.net
English :
A festive, gourmet farmer’s market featuring a dozen local organic farms. A wide range of artisanal products at very competitive prices: vegetables, bread, meat, poultry, cheeses, beer, wine, herbal teas, condiments, jams, syrups, flowers, cosmetics, etc
L’événement Marché fermier d’hiver Saint-Flovier a été mis à jour le 2025-11-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire