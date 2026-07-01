UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Juicq

Marché fermier et artisanal SARL Chartier Juicq

samedi 11 juillet 2026 · SARL Chartier · Juicq

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
SARL Chartier
Adresse
3 rue de la Cure
Ville
17770 Juicq
Département
Charente-Maritime
Tarif

Juicq

Marché fermier et artisanal

SARL Chartier 3 rue de la Cure Juicq Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Venez découvrir les produits locaux et les artisans des Vals de Saintonge.
Concert le samedi soir More Than Three
  .

SARL Chartier 3 rue de la Cure Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 20 47 07  pineau.cognacles3c@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Marché fermier et artisanal Juicq a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Juicq (Charente-Maritime)