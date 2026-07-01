AGENDA · Juicq
Marché fermier et artisanal SARL Chartier Juicq
samedi 11 juillet 2026 · SARL Chartier · Juicq
Informations pratiques
Juicq
Marché fermier et artisanal
SARL Chartier 3 rue de la Cure Juicq Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Venez découvrir les produits locaux et les artisans des Vals de Saintonge.
Concert le samedi soir More Than Three
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SARL Chartier 3 rue de la Cure Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 20 47 07 pineau.cognacles3c@free.fr
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L’événement Marché fermier et artisanal Juicq a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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