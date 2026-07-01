Marché fermier et artisanal SARL Chartier Juicq

Informations pratiques

Juicq

Marché fermier et artisanal

SARL Chartier 3 rue de la Cure Juicq Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir les produits locaux et les artisans des Vals de Saintonge.

Concert le samedi soir More Than Three

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SARL Chartier 3 rue de la Cure Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 20 47 07 pineau.cognacles3c@free.fr

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L’événement Marché fermier et artisanal Juicq a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge