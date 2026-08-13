Marché fermier et artisanal Mairie Puy-du-Lac

Informations pratiques

Puy-du-Lac

Marché fermier et artisanal

Mairie Lieu-dit La Jarrie Puy-du-Lac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La commune de Puy-du-Lac organise son traditionnel marché fermier et artisanal de l’automne.

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Mairie Lieu-dit La Jarrie Puy-du-Lac 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 16 44 57 ruju.valerie@gmail.com

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English :

The town of Puy-du-Lac is organising its traditional autumn farmers’ and craft market.

L’événement Marché fermier et artisanal Puy-du-Lac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge