Marché fermier et artisanal Mairie Puy-du-Lac
dimanche 27 septembre 2026 · Mairie · Puy-du-Lac
Informations pratiques
Puy-du-Lac
Marché fermier et artisanal
Mairie Lieu-dit La Jarrie Puy-du-Lac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La commune de Puy-du-Lac organise son traditionnel marché fermier et artisanal de l’automne.
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Mairie Lieu-dit La Jarrie Puy-du-Lac 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 16 44 57 ruju.valerie@gmail.com
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English :
The town of Puy-du-Lac is organising its traditional autumn farmers’ and craft market.
L’événement Marché fermier et artisanal Puy-du-Lac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge