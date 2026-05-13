Marché fermier et artisanal semi-nocturne à Omissy Omissy

Omissy

Marché fermier et artisanal semi-nocturne à Omissy

2 Rue des Ateliers Omissy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des Fêtes d’Omissy prépare la 1ère édition de Un Soir d’Été à Omissy un marché fermier & artisanal semi-nocturne qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026 de 17h à 23h sur le parking de la salle des fêtes d’Omissy.

Nous recherchons actuellement nos exposants

– producteurs locaux

– artisans créateurs

-bien-être

– associations

et autres talents locaux !

Notre objectif ? Proposer une soirée conviviale, chaleureuse et qualitative dans une ambiance estivale et familiale.

Places limitées

Sélection des candidatures afin de garantir un marché varié et éviter les doublons.

Emplacement 10€

Tables et chaises fournies

Électricité possible sur demande

Pour candidater, merci de nous transmettre par mail

• le nom de votre activité,

• une présentation de vos produits,

• votre numéro SIRET,

• quelques photos de votre stand et/ou de vos créations,

• ainsi que vos besoins éventuels (électricité, dimensions du stand…).

Date limite de candidature 21 juin 2026

Inscriptions et renseignements comitedesfetes.omissy@laposte.net

Nous avons hâte de faire vivre cette belle première édition avec vous.

Le Comité des Fêtes d’Omissy prépare la 1ère édition de Un Soir d’Été à Omissy un marché fermier & artisanal semi-nocturne qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026 de 17h à 23h sur le parking de la salle des fêtes d’Omissy.

Nous recherchons actuellement nos exposants

– producteurs locaux

– artisans créateurs

-bien-être

– associations

et autres talents locaux !

Notre objectif ? Proposer une soirée conviviale, chaleureuse et qualitative dans une ambiance estivale et familiale.

Places limitées

Sélection des candidatures afin de garantir un marché varié et éviter les doublons.

Emplacement 10€

Tables et chaises fournies

Électricité possible sur demande

Pour candidater, merci de nous transmettre par mail

• le nom de votre activité,

• une présentation de vos produits,

• votre numéro SIRET,

• quelques photos de votre stand et/ou de vos créations,

• ainsi que vos besoins éventuels (électricité, dimensions du stand…).

Date limite de candidature 21 juin 2026

Inscriptions et renseignements comitedesfetes.omissy@laposte.net

Nous avons hâte de faire vivre cette belle première édition avec vous. .

2 Rue des Ateliers Omissy 02100 Aisne Hauts-de-France comitedesfetes.omissy@laposte.net

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English :

The Comité des Fêtes d?Omissy is preparing the 1st edition of Un Soir d?Été à Omissy : a semi-nocturnal farmer’s & craft market to be held on Monday July 13, 2026 from 5pm to 11pm in the parking lot of the Omissy village hall.

We are currently looking for our exhibitors:

– local producers

– creative craftsmen

-wellness

– associations

and other local talents!

Our aim? To offer a warm, friendly, high-quality evening in a summery, family-friendly atmosphere.

Limited seating

Selected applications to ensure a varied market and avoid duplication.

Location: 10?

Tables and chairs provided

Electricity available on request

To apply, please email us

? the name of your business,

? a presentation of your products,

? your SIRET number,

? a few photos of your stand and/or creations,

? as well as any requirements you may have (electricity, stand dimensions, etc.).

Application deadline: June 21, 2026

Registration and information: comitedesfetes.omissy@laposte.net

We look forward to sharing this first edition with you.

L’événement Marché fermier et artisanal semi-nocturne à Omissy Omissy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois