Marché fermier et artisanal semi-nocturne à Omissy Omissy
Marché fermier et artisanal semi-nocturne à Omissy Omissy lundi 13 juillet 2026.
Omissy
Marché fermier et artisanal semi-nocturne à Omissy
2 Rue des Ateliers Omissy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le Comité des Fêtes d’Omissy prépare la 1ère édition de Un Soir d’Été à Omissy un marché fermier & artisanal semi-nocturne qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026 de 17h à 23h sur le parking de la salle des fêtes d’Omissy.
Nous recherchons actuellement nos exposants
– producteurs locaux
– artisans créateurs
-bien-être
– associations
et autres talents locaux !
Notre objectif ? Proposer une soirée conviviale, chaleureuse et qualitative dans une ambiance estivale et familiale.
Places limitées
Sélection des candidatures afin de garantir un marché varié et éviter les doublons.
Emplacement 10€
Tables et chaises fournies
Électricité possible sur demande
Pour candidater, merci de nous transmettre par mail
• le nom de votre activité,
• une présentation de vos produits,
• votre numéro SIRET,
• quelques photos de votre stand et/ou de vos créations,
• ainsi que vos besoins éventuels (électricité, dimensions du stand…).
Date limite de candidature 21 juin 2026
Inscriptions et renseignements comitedesfetes.omissy@laposte.net
Nous avons hâte de faire vivre cette belle première édition avec vous.
Le Comité des Fêtes d’Omissy prépare la 1ère édition de Un Soir d’Été à Omissy un marché fermier & artisanal semi-nocturne qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026 de 17h à 23h sur le parking de la salle des fêtes d’Omissy.
Nous recherchons actuellement nos exposants
– producteurs locaux
– artisans créateurs
-bien-être
– associations
et autres talents locaux !
Notre objectif ? Proposer une soirée conviviale, chaleureuse et qualitative dans une ambiance estivale et familiale.
Places limitées
Sélection des candidatures afin de garantir un marché varié et éviter les doublons.
Emplacement 10€
Tables et chaises fournies
Électricité possible sur demande
Pour candidater, merci de nous transmettre par mail
• le nom de votre activité,
• une présentation de vos produits,
• votre numéro SIRET,
• quelques photos de votre stand et/ou de vos créations,
• ainsi que vos besoins éventuels (électricité, dimensions du stand…).
Date limite de candidature 21 juin 2026
Inscriptions et renseignements comitedesfetes.omissy@laposte.net
Nous avons hâte de faire vivre cette belle première édition avec vous. .
2 Rue des Ateliers Omissy 02100 Aisne Hauts-de-France comitedesfetes.omissy@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des Fêtes d?Omissy is preparing the 1st edition of Un Soir d?Été à Omissy : a semi-nocturnal farmer’s & craft market to be held on Monday July 13, 2026 from 5pm to 11pm in the parking lot of the Omissy village hall.
We are currently looking for our exhibitors:
– local producers
– creative craftsmen
-wellness
– associations
and other local talents!
Our aim? To offer a warm, friendly, high-quality evening in a summery, family-friendly atmosphere.
Limited seating
Selected applications to ensure a varied market and avoid duplication.
Location: 10?
Tables and chairs provided
Electricity available on request
To apply, please email us
? the name of your business,
? a presentation of your products,
? your SIRET number,
? a few photos of your stand and/or creations,
? as well as any requirements you may have (electricity, stand dimensions, etc.).
Application deadline: June 21, 2026
Registration and information: comitedesfetes.omissy@laposte.net
We look forward to sharing this first edition with you.
L’événement Marché fermier et artisanal semi-nocturne à Omissy Omissy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois