Marché fermier et de créateurs Ferme du Limeur La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 10:00 –

Gratuit : non Tout public

Dans le cadre des traditionnelles portes ouvertes de la ferme du Limeur, une journée riche en rencontre gourmande, surprises musicale et convivialité. Accessible facilement par le tram train (arrêt Erdre Active), par les bords de l’Erdre (Desnerie), et par la route (sortie la chapelle sur erdre), la Ferme du Limeur vous accueille. Venez rencontrer tous les paysans et paysannes qui proposent leurs produits toute l’année au Limeur. C’est aussi l’occasion de rencontrer les artisans et artisanes de la région. Au programme :- Un marché fermier de producteurs et productrices bio et locaux (fromage de vache, de brebis, viande de porc, Miel, légumes, volailles, pain, pomme/poire, confitures, vin, bières…),- Un marché de créateurs et créatrices locaux (avec l’association Bouillonière de Culture),- Restauration sur place : Plats végétarien avec Françoise, et Galette/crêpes- Buvettenue par l’Amap du Limeur. Des animations :- Contes pour enfants avec Martine à 11 h, 12 h, 14h30 et 15 h 30- Visite guidée de la ferme : 15 h- Des surprises musicales…- Visite fléchée de la ferme toute la journée- Une exposition de peintures toute la journée- Deux concerts en fin de journée, Jazz et Pop Rock

Ferme du Limeur La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 80 75 48 http://www.fermedulimeur.fr https://www.facebook.com/events/2002528777230213