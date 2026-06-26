Marché fermier et gourmand des producteurs de Pays Rue de l’Église Pardies-Piétat samedi 18 juillet 2026.

Pardies-Piétat

Marché fermier et gourmand des producteurs de Pays

Rue de l’Église La cour de l’école Pardies-Piétat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le comité d’animation de Pardies-Piétat en collaboration avec la chambre d’agriculture organise son premier marché fermier et gourmand!

Venez passer une belle soirée d’été en famille ou entre amis et découvrir les producteurs locaux.

Composez votre repas avec de délicieux produits et profitez d’un moment convivial dans une ambiance chaleureuse.

Des jeux seront proposés aux enfants, pour que petits et grands passent une excellente soirée.

Accessible aux personnes en situation d’handicap.

Parking a proximité de la manifestation.

Au menu produits locaux, gourmandises, convivialité et bonne humeur! .

Rue de l’Église La cour de l’école Pardies-Piétat 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché fermier et gourmand des producteurs de Pays

L’événement Marché fermier et gourmand des producteurs de Pays Pardies-Piétat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay