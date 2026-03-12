Marché fermier et Troc aux plantes Salle des fêtes Corme-Écluse

Marché fermier et Troc aux plantes

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Repas paëlla organisé par le Foyer Rural et l’Amicale Cormillonne.

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Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 30 40

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English :

Paella meal organized by Foyer Rural and Amicale Cormillonne.

L’événement Marché fermier et Troc aux plantes Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-03-12 par Royan Atlantique