Marché fermier et Troc aux plantes Salle des fêtes Corme-Écluse
Marché fermier et Troc aux plantes Salle des fêtes Corme-Écluse dimanche 12 avril 2026.
Marché fermier et Troc aux plantes
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Repas paëlla organisé par le Foyer Rural et l’Amicale Cormillonne.
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Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 30 40
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English :
Paella meal organized by Foyer Rural and Amicale Cormillonne.
L’événement Marché fermier et Troc aux plantes Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-03-12 par Royan Atlantique