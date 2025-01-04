Marché fermier Eymoutiers
Marché fermier Eymoutiers samedi 4 janvier 2025.
Marché fermier
Place Stalingrad Eymoutiers Haute-Vienne
Début : 2025-01-04
fin : 2025-01-25
Date(s) :
2025-01-04 2025-01-11 2025-01-18 2025-01-25 2025-02-01 2025-02-08 2025-02-15 2025-02-22 2025-03-01 2025-03-08 2025-03-15 2025-03-22 2025-03-29 2025-04-05 2025-04-12 2025-04-19 2025-04-26 2025-05-03 2025-05-10 2025-05-17
Les producteurs des environs vous proposent légumes, fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir, pains, miels, confitures, fromages, produits laitiers… .
Place Stalingrad Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 10 21 ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr
