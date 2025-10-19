Marché Fermier Marché Gourmet Chaveignes

Marché Fermier Marché Gourmet Chaveignes dimanche 19 octobre 2025.

Marché Fermier Marché Gourmet

2 Lieu-dit Le Bourg Chaveignes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

29ème édition du traditionnel marché fermier marché gourmet de producteurs.

Venez déguster les produits locaux et régionaux et rencontrer les nombreux exposants.

De nombreuses animations sont prévues.

Restauration sur place.

29ème édition du traditionnel marché fermier marché gourmet de producteurs.

Venez déguster les produits locaux et régionaux et rencontrer les nombreux exposants.

De nombreuses animations sont prévues.

Restauration sur place. .

2 Lieu-dit Le Bourg Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 16 74 mairie@chaveignes.fr

English :

Farmers’ market Gourmet producers’ market, musical entertainment, outdoor activities, wooden games…

German :

Bauernmarkt Gourmet-Markt mit Erzeugern, musikalischem Umzug, Freiluftanimationen, Holzspielen…

Italiano :

Mercato contadino Mercato contadino gastronomico, intrattenimento musicale, attività all’aperto, giochi in legno…

Espanol :

Mercado de productos agrícolas Mercado de productos agrícolas gastronómicos, animación musical, actividades al aire libre, juegos de madera…

L’événement Marché Fermier Marché Gourmet Chaveignes a été mis à jour le 2025-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme