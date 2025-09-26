Marché fermier Villiers-sur-Tholon Montholon

Marché fermier Villiers-sur-Tholon Montholon vendredi 26 septembre 2025.

Marché fermier

Villiers-sur-Tholon La Maiterie Montholon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 16:00:00
fin : 2025-09-26 20:00:00

Date(s) :
2025-09-26 2025-10-31

Une quinzaine de producteurs seront présents pour vous faire découvrir leurs produits fermiers. La Maiterie proposera ses produits volailles (poulets prêt à cuire), conserves, rillettes, confitures…   .

Villiers-sur-Tholon La Maiterie Montholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 44 45 

