Marché fermier Villiers-sur-Tholon Montholon

Villiers-sur-Tholon La Maiterie Montholon Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-26 16:00:00
fin : 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26 2025-10-31
Une quinzaine de producteurs seront présents pour vous faire découvrir leurs produits fermiers. La Maiterie proposera ses produits volailles (poulets prêt à cuire), conserves, rillettes, confitures… .
Villiers-sur-Tholon La Maiterie Montholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 44 45
