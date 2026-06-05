Prignac

Marché Fermier

Salle des fêtes Prignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Notre traditionnel marché fermier avec nos petites majorettes qui ont été interrompues par l’orage du 9 mai , pour nous montré leur spectacle 2026 vers 19h suivi d’un concert gratuit avec Blue Child vers 21h !

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Salle des fêtes Prignac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 67 08 11

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English :

Our traditional farmer?s market with our little majorettes who were interrupted by the storm on May 9, to show us their 2026 show around 7pm followed by a free concert with Blue Child around 9pm!

L’événement Marché Fermier Prignac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge