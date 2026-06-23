Marché Fermier Gauvry Rimons

Rimons

Marché Fermier

Gauvry Ferme-auberge Gauvry Rimons Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La Ferme Gauvry accueille des producteurs locaux pour un marché fermier. Une journée dédiée au canard sous toutes ses formes, avec le repas, aux produits artisanaux comme le miel, les glaces ou le vin, ainsi qu’à des loisirs créatifs pour les enfants et à d’autres artisans locaux. Venez y faire un tour, petits et grands. .

Gauvry Ferme-auberge Gauvry Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 83 96 lafermegauvry@wanadoo.fr

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English : Marché Fermier

L’événement Marché Fermier Rimons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de l’Entre-deux-Mers