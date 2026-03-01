Marché fermier

Romilly-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 17:45:00

fin : 2026-03-26 19:15:00

Date(s) :

2026-03-26

Marché fermier organisé par Saveurs et Savoirs le jeudi 26 mars 2026

Adhérez puis commandez en ligne

www.saveursetsavoirs.fr .

Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie +33 6 34 31 11 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché fermier

L’événement Marché fermier Romilly-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Lyons Andelle