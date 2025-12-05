Marché fermier Lieu-dit Cach Saint-Laurent-Médoc
Marché fermier Lieu-dit Cach Saint-Laurent-Médoc vendredi 12 décembre 2025.
Marché fermier
Lieu-dit Cach Château de Cach Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-12
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le château de Cach organise un marché fermier. Retrouvez de nombreux stands de producteurs, dont une bonne partie sont des locaux qui vous proposeront miels, chocolats, fromages fermiers, volailles,….
Dégustation et vente de vins sur place. .
Lieu-dit Cach Château de Cach Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 45 91 contact@chateau-cach.com
English : Marché fermier
L’événement Marché fermier Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Médoc-Vignoble