Marché Festif #10, La Basse Cour, Rennes
Marché Festif #10, La Basse Cour, Rennes dimanche 26 avril 2026.
Marché Festif #10 Dimanche 26 avril, 14h00 La Basse Cour
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00
Une journée joyeuse, gourmande et festive autour de l’alimentation saine et durable sur le thème du sarrasin.
Au programme : un marché de produits locaux, une déambulation chantée au départ de Cleunay, des rencontres, des ateliers gourmands, un spectacle pour petits et grands et des jeux en bois pour toute la famille.
La Basse Cour La Basse Cour, Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://labassecour.org/ »}]
Une journée joyeuse, gourmande et festive autour de l’alimentation saine et durable sur le thème du sarrasin. Au programme : un marché de produits locaux, une déambulation chantée, des rencontres, de… Conférence rencontre
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