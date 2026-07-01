Informations pratiques

Altillac

Marché festif à Altillac

Stade de foot Altillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Les Associations Altillacoises vous donnent rendez-vous pour deux grandes soirées placées sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la bonne humeur ! Venez composer votre repas auprès des producteurs, profiter des animations et passer une agréable soirée estivale sur les bords de la Dordogne

Producteurs et artisanats locaux, exposition de véhicules anciens, animation musicale, restauration et buvette .

Stade de foot Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 24 78

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English : Marché festif à Altillac

L’événement Marché festif à Altillac Altillac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme