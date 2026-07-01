Marché festif à Altillac Altillac
vendredi 17 juillet 2026 · Altillac
Informations pratiques
Altillac
Marché festif à Altillac
Stade de foot Altillac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Les Associations Altillacoises vous donnent rendez-vous pour deux grandes soirées placées sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la bonne humeur ! Venez composer votre repas auprès des producteurs, profiter des animations et passer une agréable soirée estivale sur les bords de la Dordogne
Producteurs et artisanats locaux, exposition de véhicules anciens, animation musicale, restauration et buvette .
Stade de foot Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 24 78
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English : Marché festif à Altillac
L’événement Marché festif à Altillac Altillac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme