Marché festif à Benayes Place du village Benayes

Marché festif à Benayes Place du village Benayes dimanche 14 septembre 2025.

Marché festif à Benayes

Place du village Le bourg Benayes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Marché festif organisé par l’association Campagne Heureuse Ouverte et Unie (CHOU)

Divers stands de producteurs et artisans locaux.

Animations pour petits et grands.

Si vous êtes musicien-e-s, n’hésitez pas à venir avec vos instruments.

Buvette et restauration sur place. .

Place du village Le bourg Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.chou@orange.fr

English : Marché festif à Benayes

German : Marché festif à Benayes

Italiano :

Espanol : Marché festif à Benayes

L’événement Marché festif à Benayes Benayes a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze