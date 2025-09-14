Marché festif à Benayes Place du village Benayes
Marché festif à Benayes
Place du village Le bourg Benayes Corrèze
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Marché festif organisé par l’association Campagne Heureuse Ouverte et Unie (CHOU)
Divers stands de producteurs et artisans locaux.
Animations pour petits et grands.
Si vous êtes musicien-e-s, n’hésitez pas à venir avec vos instruments.
Buvette et restauration sur place. .
Place du village Le bourg Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.chou@orange.fr
