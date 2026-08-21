Marché festif à Benayes Salle des fêtes et cour de l’école Benayes

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes et cour de l'école · Benayes

Informations pratiques

Benayes

Marché festif à Benayes

Salle des fêtes et cour de l’école Le bourg Benayes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Marché festif organisé par l’association Campagne Heureuse Ouverte et Unie (CHOU)

Divers stands de producteurs et artisans locaux.

Animations pour petits et grands.

Si vous êtes musicien-e-s, n’hésitez pas à venir avec vos instruments.

Buvette, crêpes et pâtisseries sur place Possibilité de repas chaud le soir à 19h30

Attention pas de distributeur de billets dans le village. .

Salle des fêtes et cour de l’école Le bourg Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.chou@orange.fr

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English : Marché festif à Benayes

L’événement Marché festif à Benayes Benayes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze