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AGENDA · Benayes

Marché festif à Benayes Salle des fêtes et cour de l’école Benayes

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes et cour de l'école · Benayes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des fêtes et cour de l'école
Adresse
Le bourg
Ville
19510 Benayes
Département
Corrèze
Tarif

Benayes

Marché festif à Benayes

Salle des fêtes et cour de l’école Le bourg Benayes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Marché festif organisé par l’association Campagne Heureuse Ouverte et Unie (CHOU)
Divers stands de producteurs et artisans locaux.
Animations pour petits et grands.
Si vous êtes musicien-e-s, n’hésitez pas à venir avec vos instruments.
Buvette, crêpes et pâtisseries sur place Possibilité de repas chaud le soir à 19h30

Attention pas de distributeur de billets dans le village.   .

Salle des fêtes et cour de l’école Le bourg Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact.chou@orange.fr

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English : Marché festif à Benayes

L’événement Marché festif à Benayes Benayes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze