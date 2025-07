Marché festif à la campagne & concert Saint-Sulpice-d’Excideuil

Marché festif à la campagne & concert Saint-Sulpice-d’Excideuil samedi 26 juillet 2025.

Marché festif à la campagne & concert

Malleville Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Concerts, animations, producteurs locaux, bières artisanales…

Nous vous accueillons dans ce corps de ferme idyllique, dans une ambiance conviviale et festive.

Marché Festif, aucune réservation nécessaire, plusieurs producteurs locaux viennent sur place, permettant à nos visiteurs de se restaurer sur place, tout en profitant du concert assuré par le groupe Série Limitée. .

Malleville Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 14 95 72

English : Marché festif à la campagne & concert

Concerts, entertainment, local producers, craft beers…

We welcome you in this idyllic farmhouse, in a friendly and festive atmosphere.

Craft beers, festive market…

German : Marché festif à la campagne & concert

Konzerte, Animationen, lokale Produzenten, handwerklich gebrautes Bier…

Wir begrüßen Sie in diesem idyllischen Bauernhaus in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre.

Handwerklich hergestellte Biere, festlicher Markt…

Italiano :

Concerti, intrattenimento, produttori locali, birre artigianali…

Vi diamo il benvenuto in questo idilliaco agriturismo in un’atmosfera amichevole e festosa.

Birre artigianali, mercato festivo…

Espanol : Marché festif à la campagne & concert

Conciertos, espectáculos, productores locales, cervezas artesanales…

Le damos la bienvenida a esta idílica granja en un ambiente acogedor y festivo.

Cervezas artesanales, mercado festivo…

L’événement Marché festif à la campagne & concert Saint-Sulpice-d’Excideuil a été mis à jour le 2025-07-18 par Isle-Auvézère