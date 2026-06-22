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Marché festif à Lafage-Sur-Sombre Lafage-sur-Sombre

Marché festif à Lafage-Sur-Sombre Lafage-sur-Sombre

Marché festif à Lafage-Sur-Sombre Lafage-sur-Sombre vendredi 14 août 2026.

Ville
19320 Lafage-sur-Sombre
Département
Corrèze
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Lafage-sur-Sombre

Marché festif à Lafage-Sur-Sombre

Lafage-sur-Sombre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Marché festif à Lafage-Sur-Sombre à partir de 17h30.

Concert des Presidentes (chanson sud américaine)   .

Lafage-sur-Sombre 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 88 

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English : Marché festif à Lafage-Sur-Sombre

L’événement Marché festif à Lafage-Sur-Sombre Lafage-sur-Sombre a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières