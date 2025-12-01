Marché festif Salle des fêtes Alligny-en-Morvan

Marché festif

Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Marché festif de 16h à 20h. Producteurs locaux habituels, artisans créateurs (tableaux, confection, sapins de Noël…)

19h Concert rock Les Moon Sharp. Restauration soupe des enfants du collège, crêpes sucrées, plats cuisinés saveur marocaine, bruschetta, buvette, vin chaud. .

Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 89 87 22 cdfallignyenmorvan@gmail.com

