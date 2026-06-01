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Marché festif Auberchicourt

Marché festif Auberchicourt vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place Suzanne Lanoy

Ville : 59165 Auberchicourt

Département : Nord

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Auberchicourt

Marché festif

Place Suzanne Lanoy Auberchicourt Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Profitez du Marché Festif le vendredi 19 juin dès 17h30 à Auberchicourt !
Le Marché Festif débarque à Auberchicourt !

Envie de bien commencer le week-end ? Direction la Place Suzanne Lanoy pour une soirée où la bonne humeur sera au rendez-vous !

Dès 18h, la scène va s’animer avec Melanco’li, Fourtiz, Inaya Harmony, Keylia et Beatboys

Une belle soirée à partager entre amis ou en famille, avec de la musique, des découvertes et une ambiance comme on les aime   .

Place Suzanne Lanoy Auberchicourt 59165 Nord Hauts-de-France +33 3 27 92 43 30 

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English :

Enjoy the Marché Festif on Friday June 19th from 5.30pm in Auberchicourt!

L’événement Marché festif Auberchicourt a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent

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