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AGENDA · Cardesse

Marché festif Cardesse

vendredi 7 août 2026 · Cardesse

Marché festif Cardesse

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
64360 Cardesse
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cardesse

Marché festif

Place de la Mairie Cardesse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez profiter d’un marché festif avec un concert gratuit du groupe Les Esbarrits et un dizaine d’exposants qui vous proposeront des produits locaux , des plats cuisinés et de l’artisanat.   .

Place de la Mairie Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   communication.cardesse@gmail.com

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Cardesse a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn