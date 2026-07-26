Informations pratiques

Cardesse

Marché festif

Place de la Mairie Cardesse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez profiter d’un marché festif avec un concert gratuit du groupe Les Esbarrits et un dizaine d’exposants qui vous proposeront des produits locaux , des plats cuisinés et de l’artisanat. .

Place de la Mairie Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine communication.cardesse@gmail.com

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Cardesse a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn