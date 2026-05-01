Cherveix-Cubas

Marché festif & concert

Place de l’ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Producteurs locaux, buvette et restauration + fête foraine.

20h, concert avec Fils de Personne.

Restauration sous abri, pensez à prendre vos couverts.

Organisé par le comité des fêtes.

Producteurs locaux, buvette et restauration + fête foraine.

20h, concert avec Fils de Personne.

Restauration sous abri, pensez à prendre vos couverts.

Organisé par le comité des fêtes. .

Place de l’ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetescherveixcubas@gmail.com

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English :

Local producers, refreshments and food + funfair.

8pm, concert with Fils de Personne.

Catering under cover, remember to bring your cutlery.

Organized by the Comité des fêtes.

L’événement Marché festif & concert Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-05-12 par Isle-Auvézère