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Marché festif & concert Cherveix-Cubas

Marché festif & concert Cherveix-Cubas

Marché festif & concert Cherveix-Cubas vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Place de l'ordre de Fontevrault

Ville : 24390 Cherveix-Cubas

Département : Dordogne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cherveix-Cubas

Marché festif & concert

Place de l’ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Producteurs locaux, buvette et restauration + fête foraine.
20h, concert avec Fils de Personne.
Restauration sous abri, pensez à prendre vos couverts.
Organisé par le comité des fêtes.
Producteurs locaux, buvette et restauration + fête foraine.
20h, concert avec Fils de Personne.
Restauration sous abri, pensez à prendre vos couverts.
Organisé par le comité des fêtes.   .

Place de l’ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetescherveixcubas@gmail.com

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English :

Local producers, refreshments and food + funfair.
8pm, concert with Fils de Personne.
Catering under cover, remember to bring your cutlery.
Organized by the Comité des fêtes.

L’événement Marché festif & concert Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-05-12 par Isle-Auvézère