Marché festif & concert Cherveix-Cubas
Marché festif & concert Cherveix-Cubas vendredi 29 mai 2026.
Cherveix-Cubas
Marché festif & concert
Place de l’ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Producteurs locaux, buvette et restauration + fête foraine.
20h, concert avec Fils de Personne.
Restauration sous abri, pensez à prendre vos couverts.
Organisé par le comité des fêtes.
Producteurs locaux, buvette et restauration + fête foraine.
20h, concert avec Fils de Personne.
Restauration sous abri, pensez à prendre vos couverts.
Organisé par le comité des fêtes. .
Place de l’ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetescherveixcubas@gmail.com
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English :
Local producers, refreshments and food + funfair.
8pm, concert with Fils de Personne.
Catering under cover, remember to bring your cutlery.
Organized by the Comité des fêtes.
L’événement Marché festif & concert Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-05-12 par Isle-Auvézère