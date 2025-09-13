Marché Festif Stade Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
Marché Festif
Stade Blanzac ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : 2025-09-13 19:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Rendez-vous au stade de Blanzac pour le marché festif organisé par l’Atleb artisans, métiers de bouche, structure gonfalable, jeux surdimensionnés, clown rigolo, concert « Undercoyer ».
Stade Blanzac ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 socioanim@atleb.fr
English : Marché Festif
Head to Blanzac Stadium for the festive market organised by Atleb: artisans, food vendors, inflatable structures, oversized games, funny clowns, and a concert by Undercoyer.
German : Marché Festif
Treffpunkt im Stadion von Blanzac für den von der Atleb organisierten Festmarkt: Handwerker, Lebensmittelhandwerk, Hüpfburg, überdimensionale Spiele, lustiger Clown, Konzert « Undercoyer ».
Italiano : Marché Festif
Unisciti a noi allo stadio Blanzac per il mercato festivo organizzato da Atleb, con artigiani, cibo e bevande, una struttura gonfiabile, giochi di grandi dimensioni, un divertente clown e un concerto « Undercoyer ».
Espanol : Marché Festif
Únase a nosotros en el estadio Blanzac para el mercado festivo organizado por Atleb, con artesanos, comida y bebida, una estructura hinchable, juegos de gran tamaño, un payaso divertido y un concierto « Undercoyer ».
