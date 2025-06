Marché festif de Beynac Beynac 25 juin 2025 18:30

Haute-Vienne

Marché festif de Beynac Beynac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 18:30:00

fin : 2025-06-25 23:30:00

Date(s) :

2025-06-25

Le Comité des fêtes de la commune a le plaisir de renouveler ses marchés festifs durant l’été ! 3 auront lieu chaque dernier mercredi des mois de juin, juillet et août.

Venez donc participer au premier marché de la saison place de l’église autour de stands d’épicerie fine, de bières locales, de glaces et de crêpes avec la présence de food-trucks proposant burgers et pizzas !

Ambiance assurée avec le groupe « Tatatiiiin » qui rendra hommage à Renaud bien sûr ! mais aussi chantera de la variété.

Une belle soirée en perspective ! .

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 90 39 04

English : Marché festif de Beynac

German : Marché festif de Beynac

Italiano :

Espanol : Marché festif de Beynac

L’événement Marché festif de Beynac Beynac a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Val de Vienne