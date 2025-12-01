Marché festif de fin d’année

Restaglon Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 16:30:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

Date(s) :

2025-12-18

L’association du marché bio de Restalgon organise un marché festif de fin d’année. Ce marché exceptionnel en présence de créateurs et artisans sera l’occasion de déguster des gourmandises des producteurs autour d’un vin chaud. Animation musicale avec le groupe An ti Ruilh. Des bons d’achats et 2 paniers garnis seront à gagner lors de la tombola. .

Restaglon Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 76 40 83 96

English :

L’événement Marché festif de fin d’année Le Faouët a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan