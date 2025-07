Marché festif de Glanes Glanes

Marché festif de Glanes Glanes samedi 26 juillet 2025.

Marché festif de Glanes

Place de la Halle Glanes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 21:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Avec les Vignerons de Glanes et le Comité, le marché Festif de Glanes est devenu une institution! Dégustation, produits du terroir, ambiance festive, tous les ingrédients pour une soirée conviviale!

Place de la Halle. Tout public Buvette, restauration, repas partagé, verre de l’amitié offert

.

Place de la Halle Glanes 46130 Lot Occitanie

English :

With the Vignerons de Glanes and the Comité, the Marché Festif de Glanes has become an institution! Tastings, local produce, a festive atmosphere all the ingredients for a convivial evening!

Place de la Halle. Open to all Refreshment bar, catering, shared meal, welcome drink

German :

Mit den Winzern von Glanes und dem Komitee ist der Festliche Markt von Glanes zu einer festen Institution geworden! Weinproben, regionale Produkte, festliche Stimmung alles Zutaten für einen geselligen Abend!

Auf dem Platz vor der Markthalle. Jedermann Getränke und Speisen, gemeinsames Essen, ein Glas Freundschaft wird angeboten

Italiano :

Grazie ai viticoltori di Glanes e al Comitato, il Mercato delle Feste di Glanes è diventato un’istituzione! Degustazioni, prodotti locali, atmosfera festosa: tutti gli ingredienti per una serata conviviale!

Place de la Halle. Aperto a tutti Bar ristoro, cibo, pasto condiviso, aperitivo di benvenuto

Espanol :

Gracias a los viticultores de Glanes y al Comité, el Mercado Festivo de Glanes se ha convertido en toda una institución Degustaciones, productos locales, ambiente festivo… ¡todos los ingredientes para una velada agradable!

Plaza de la Halle. Abierto a todos Bar, comida, cena compartida, copa de bienvenida

L’événement Marché festif de Glanes Glanes a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Vallée de la Dordogne