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AGENDA · Pont-Aven

Marché festif de Nizon Pont-Aven

mercredi 29 juillet 2026 · Pont-Aven

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
29930 Pont-Aven
Département
Finistère
Tarif

Pont-Aven

Marché festif de Nizon

Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Animation organisée par l’association Les P’tites Graines avec le soutien de la mairie de Pont-Aven.

Rendez-vous chaque mercredi de 17h à 23h, sur la place de l’Église de Nizon, pour des soirées conviviales et gourmandes.

Les dates 22 et 29 juillet, le 5 et 12 août.

Au programme Marché de producteurs locaux, concerts et/ou spectacles au chapeau, restauration sur place et buvette.   .

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Marché festif de Nizon Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-29 par OTC CCA

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