Marché festif de Nizon Pont-Aven
mercredi 29 juillet 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
Marché festif de Nizon
Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Animation organisée par l’association Les P’tites Graines avec le soutien de la mairie de Pont-Aven.
Rendez-vous chaque mercredi de 17h à 23h, sur la place de l’Église de Nizon, pour des soirées conviviales et gourmandes.
Les dates 22 et 29 juillet, le 5 et 12 août.
Au programme Marché de producteurs locaux, concerts et/ou spectacles au chapeau, restauration sur place et buvette. .
Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Marché festif de Nizon Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-29 par OTC CCA
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