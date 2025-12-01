Marché festif de producteurs spécial Noël

Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-23 20:00:00

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-23

L’association Le Bancal vous propose un marché des producteurs pour vos achats de fin d’année !

Profitez en plus de balades en ânes jusqu’à la tombée de la nuit (3 € le tour), et d’un petit concert gratuit à 18h avec Paddy’s Friends.

Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lebancal43500@gmail.com

English :

The Le Bancal association offers you a farmers’ market for your end-of-year shopping!

Plus donkey rides until dusk (3? a ride), and a free concert at 6pm with Paddy’s Friends.

L’événement Marché festif de producteurs spécial Noël Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay