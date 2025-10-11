Marché festif des Cucurbitacées Loireauxence

Marché festif des Cucurbitacées Loireauxence samedi 11 octobre 2025.

Marché festif des Cucurbitacées

Jardin de la Motte Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-11 2025-10-12

Venez fêtez l’automne avec le marché des cucurbitacées à Varades !

Le CRICS, jardin de la solidarité, vous invite au marché festif le week-end des 11 et 12 octobre sur le site du jardin de la Motte.

Comme d’habitude, une gamme variée de cucurbitacées vous attend potimarrons, bleus de Hongrie, butternuts, musquées de Provence, spaghettis, pâtissons ainsi que des courges décoratives pour fêter Halloween.

Concert de musique Brésilienne « bosselles nouvelles » samedi à 20h

Balade familiale en nature à pied ou en vélo dimanche à 10h

Les producteurs et artisans locaux seront présents tout au long du week-end.

Entrée libre. .

Jardin de la Motte Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 36 66 92 45 cricsvarades@orange.fr

English :

Come and celebrate autumn with the cucurbit market in Varades!

German :

Feiern Sie den Herbst mit dem Kürbismarkt in Varades!

Italiano :

Venite a festeggiare l’autunno con il mercato delle cucurbitacee a Varades!

Espanol :

¡Ven a celebrar el otoño con el mercado de cucurbitáceas de Varades!

