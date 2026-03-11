Marché festif

Salle polyvalente Eyburie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Marché festif à partir de 17h différents producteurs locaux (porc, canard, charcuterie, miel, œuf, vin, jus de pomme, poisson, fromage…) avec l’orchestre Jeremy Chassaing.

Buvette sur place.

Sans réservation. .

Salle polyvalente Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 17 73 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché festif Eyburie a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze