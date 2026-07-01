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AGENDA · Le Frasnois

Marché festif Le Frasnois

mercredi 29 juillet 2026 · Le Frasnois

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
39130 Le Frasnois
Département
Jura
Tarif

Le Frasnois

Marché festif

Le Frasnois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12

Marché de produits locaux et artisanat, musique, restauration, bar.   .

Le Frasnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11 

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Le Frasnois a été mis à jour le 2026-07-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA