AGENDA · Le Frasnois
Marché festif Le Frasnois
mercredi 29 juillet 2026 · Le Frasnois
Informations pratiques
Le Frasnois
Marché festif
Le Frasnois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Marché de produits locaux et artisanat, musique, restauration, bar. .
Le Frasnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Le Frasnois a été mis à jour le 2026-07-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA