Marché festif nocturne Cherveix-Cubas

Marché festif nocturne Cherveix-Cubas lundi 18 août 2025.

Marché festif nocturne

Place de l’ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas Dordogne

Début : 2025-08-18

fin : 2025-08-18

2025-08-18

Producteurs locaux, buvette et restauration sur place.

Concert avec The Brouillac Rockers ».

Pensez à prendre vos couverts.

Organisé par le comité des fêtes.

Place de l’ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetescherveixcubas@gmail.com

English : Marché festif nocturne

Local producers, refreshments and food on site.

Concert with The Brouillac Rockers ».

Remember to bring your cutlery.

Organized by the Comité des fêtes.

German : Marché festif nocturne

Lokale Produzenten, Getränke und Essen vor Ort.

Konzert mit The Brouillac Rockers ».

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzunehmen.

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Produttori locali, rinfreschi e cibo in loco.

Concerto con i Brouillac Rockers ».

Non dimenticate di portare le posate.

Organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol : Marché festif nocturne

Productores locales, refrescos y comida in situ.

Concierto de The Brouillac Rockers ».

No olvide traer los cubiertos.

Organizado por el Comité des fêtes.

L’événement Marché festif nocturne Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2025-07-29 par Isle-Auvézère