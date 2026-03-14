Marché festif 67 Lieu-dit Kervon Plovan
Marché festif 67 Lieu-dit Kervon Plovan dimanche 12 avril 2026.
Marché festif
67 Lieu-dit Kervon 67 Kervon, 29720 Plovan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez retrouver une dizaine de producteur (ices) et créateur(ices), en extérieur, au coeur de la brasserie à Plovan !
Restauration sur place et bar tout au long de la journée !
Parmi les artisan.es présentes
Lucie & Lenny de @begoodalg
Yann de @tytropik29
Julie & Pierre de @mammenn_distillerie
Myriam des Tisanes de Kerhéol
Pauline et ses bijoux @pimpan.elle
Sophie et ses miels du Temps dz’abeilles
Émeline de Glaz avec ses quilles de vins natures
Matt & sa spiruline @
Line & Fabien @kauribrewery
Côté cuisine, Corinne et Jean-Marc de @tykergofftraiteurplovan nous régalent avec du salé et du sucré jusqu’au soir !
Côté animations
Ména de @ecuriestymarch proposera des tours en poney aux enfants entre 15h et 17h (et oui malheureusement, que pour les bambini…)
Côté boissons les bières Kauri, les vins de Glaz, des softs mais aussi les cafés de spécialité de Julie .
67 Lieu-dit Kervon 67 Kervon, 29720 Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 24 43 24 08
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Plovan a été mis à jour le 2026-03-12 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN