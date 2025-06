Marché Festif Veyrac Veyrac 4 juillet 2025 18:30

Haute-Vienne

Marché Festif Veyrac Place de la Mairie Veyrac Haute-Vienne

Début : 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Ne manquez pas le marché festif de Veyrac ! Profitez d’animations musicales en direct et d’une ambiance conviviale. Découvrez des produits locaux et savourez des délices grâce aux stands de restauration sur place. Une soirée parfaite pour se divertir et se régaler en famille ou entre amis ! .

Place de la Mairie

Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 89 41

