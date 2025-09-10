Marché Festi’gourmand et concerts Parking espace Henri Matisse Soyaux

Marché Festi’gourmand et concerts Parking espace Henri Matisse Soyaux mercredi 10 septembre 2025.

Marché Festi’gourmand et concerts

Parking espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 19:30:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Venez nombreux à la rencontre des producteurs locaux, partager un bon repas au rythme d’une musique de qualité ! Apportez vos assiettes et couverts !

.

Parking espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50

English :

Come one, come all to meet local producers and share a good meal to the rhythm of quality music! Bring your own plates and cutlery!

German :

Kommen Sie zahlreich, um die lokalen Produzenten zu treffen, ein gutes Essen zu genießen und sich von der Musik unterhalten zu lassen! Bringen Sie Ihre Teller und Ihr Besteck mit!

Italiano :

Venite tutti a conoscere i produttori locali e a condividere un buon pasto al ritmo di musica di qualità! Portate piatti e posate!

Espanol :

Vengan todos a conocer a los productores locales y a compartir una buena comida al ritmo de música de calidad ¡Trae tus platos y cubiertos!

L’événement Marché Festi’gourmand et concerts Soyaux a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême