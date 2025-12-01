Marche Festive de Noël Monistrol-sur-Loire
Marche Festive de Noël Monistrol-sur-Loire vendredi 12 décembre 2025.
Marche Festive de Noël
Parvis de l’Eglise Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Une marche festive de Noël avec l’USM Basket et Monistrol A’Tout
2 parcours 6km ou 12 km
Avec musique, animations, sucreries et buvette tout au long du parcours
Accessoires ou alors total look de Noël exigés !
Places limitées
.
Parvis de l’Eglise Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
A festive Christmas walk with USM Basket and Monistrol A’Tout
2 routes 6km or 12 km
With music, entertainment, sweets and refreshments along the way
Accessories or total Christmas look required!
Limited places
German :
Ein festlicher Weihnachtsmarsch mit dem USM Basket und Monistrol A’Tout
2 Strecken 6 km oder 12 km
Mit Musik, Animationen, Süßigkeiten und Getränken auf der ganzen Strecke
Accessoires oder ein weihnachtlicher Look sind erforderlich!
Begrenzte Plätze
Italiano :
Una festosa passeggiata natalizia con USM Basket e Monistrol A’Tout
2 percorsi, 6 km o 12 km
Con musica, animazione, dolci e rinfreschi lungo il percorso
Sono richiesti accessori o total look natalizio!
Posti limitati
Espanol :
Un paseo festivo de Navidad con USM Basket y Monistrol A’Tout
2 rutas, 6 km o 12 km
Con música, animación, dulces y refrescos a lo largo del recorrido
¡Accesorios o total look navideño obligatorio!
Plazas limitadas
L’événement Marche Festive de Noël Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron