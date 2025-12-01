Marche Festive de Noël Monistrol-sur-Loire

Marche Festive de Noël

Parvis de l’Eglise Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Une marche festive de Noël avec l’USM Basket et Monistrol A’Tout

2 parcours 6km ou 12 km

Avec musique, animations, sucreries et buvette tout au long du parcours

Accessoires ou alors total look de Noël exigés !

Places limitées

Parvis de l’Eglise Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

A festive Christmas walk with USM Basket and Monistrol A’Tout

2 routes 6km or 12 km

With music, entertainment, sweets and refreshments along the way

Accessories or total Christmas look required!

Limited places

German :

Ein festlicher Weihnachtsmarsch mit dem USM Basket und Monistrol A’Tout

2 Strecken 6 km oder 12 km

Mit Musik, Animationen, Süßigkeiten und Getränken auf der ganzen Strecke

Accessoires oder ein weihnachtlicher Look sind erforderlich!

Begrenzte Plätze

Italiano :

Una festosa passeggiata natalizia con USM Basket e Monistrol A’Tout

2 percorsi, 6 km o 12 km

Con musica, animazione, dolci e rinfreschi lungo il percorso

Sono richiesti accessori o total look natalizio!

Posti limitati

Espanol :

Un paseo festivo de Navidad con USM Basket y Monistrol A’Tout

2 rutas, 6 km o 12 km

Con música, animación, dulces y refrescos a lo largo del recorrido

¡Accesorios o total look navideño obligatorio!

Plazas limitadas

