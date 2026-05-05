MARCHÉ FÊTE DES MÈRES APPEL AUX EXPOSANTS, Le Lorrain, Le Lorrain

MARCHÉ FÊTE DES MÈRES APPEL AUX EXPOSANTS Lundi 18 mai, 00h00 Le Lorrain

Vous avez jusqu’au 18 mai 2026 pour vous inscrire à la MIDS du Lorrain au 0596 53 25 40 ou à la police municipale 0596 53 20 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T06:00:00+02:00 – 2026-05-19T05:59:00+02:00

Fin : 2026-05-18T06:00:00+02:00 – 2026-05-19T05:59:00+02:00

Le Lorrain Le Lorrain Le Lorrain 97214 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 53 25 40 »}]

Venez exposer vos produits à l’occasion du Marché spécial Fête des Mères