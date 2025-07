Marche fitness Parking de l’Abbaye de la lucerne d’outremer La Lucerne-d’Outremer

Marche fitness Parking de l’Abbaye de la lucerne d’outremer La Lucerne-d’Outremer dimanche 17 août 2025.

Marche fitness

Parking de l’Abbaye de la lucerne d’outremer D105 La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 15:00:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

Date(s) :

2025-08-17

Une randonnée avec un rythme de marche active tout en mêlant quelques exercices de fitness pour un léger renforcement musculaire dans la bonne humeur.

Une randonnée avec un rythme de marche active tout en mêlant quelques exercices de fitness pour un léger renforcement musculaire dans la bonne humeur. .

Parking de l’Abbaye de la lucerne d’outremer D105 La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 26 70 64

English : Marche fitness

A hike at an active walking pace, with a few fitness exercises for light muscle strengthening in good spirits.

German :

Eine Wanderung mit aktivem Laufrhythmus, wobei einige Fitnessübungen für einen leichten Muskelaufbau in guter Stimmung gemischt werden.

Italiano :

Un’escursione a passo attivo, con qualche esercizio di fitness per un leggero rafforzamento muscolare e di buon umore.

Espanol :

Una caminata a un ritmo activo, con algunos ejercicios de fitness para fortalecer los músculos con buen humor.

L’événement Marche fitness La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Granville Terre et Mer