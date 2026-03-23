Marche

Fleurey Doubs

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Départ à partir de 8h.

3 parcours proposés de 4 km, 8 km et 14 km, avec 1 ou 2 ravitaillements suivant les parcours. La marche sera suivie d’un repas porcelet farci frites fromage dessert café. Renseignements et réservations avant le 24 avril auprès de Jérémy. Tous les bénéfices réalisés sont reversés à des associations caritatives lors de notre Assemblée Générale. .

Fleurey 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 82 05 52 terresvivantes3@orange.fr

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English : Marche

L’événement Marche Fleurey a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER