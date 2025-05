Marché fleuri – Chevannes, 7 juin 2025 15:00, Chevannes.

Loiret

Marché fleuri Chevannes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07 22:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Marché fleuri

Un marché oui mais autour des fleurs ! Les Clés de la Ferme vous invite à son marché fleuri où nombre de producteurs et d’artisans locaux vous attendent ! Animations autour des fleurs pour adultes et enfants, chorale participative et concert pour clôturer cette belle après-midi ! Entrée libre .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 99 31 74

English :

Flower market

German :

Blumiger Markt

Italiano :

Mercato dei fiori

Espanol :

Mercado de las flores

