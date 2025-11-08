Marché Franc-Comtois Rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud

Marché Franc-Comtois

Rue des Millerands Cave de Bissey Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

2025-11-08 09:30:00

2025-11-08 17:30:00

2025-11-08

Venez à la rencontre des producteurs de la Franche-Comté !

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, retrouvez tous les produits du terroir Franc-Comtois Comté, Raclette, Morbier, Bleu de Gex, Charcuteries, Jambon sec, Terrine, Saucisses, Miel et Vin du Jura.

Entrée au marché en accès libre et Kit dégustation comprenant un verre gravé et une dégustation pour 6€. .

Rue des Millerands Cave de Bissey Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 12 16 cave.bissey@wanadoo.fr

