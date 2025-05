Marché franco-portugais – Rue Paul Mairat Angoulême, 30 mai 2025 07:00, Angoulême.

Pendant tout un week-end, flânez entre les stands d’une vingtaine d’exposants venus du Portugal et de la Charente, et (re)découvrez les trésors de la gastronomie et de l’artisanat traditionnel. Une ambiance conviviale, festive et authentique vous attend !

Rue Paul Mairat Espace Lunesse

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 32 11

English :

For a whole weekend, stroll between the stands of some twenty exhibitors from Portugal and the Charente, and (re)discover the treasures of traditional gastronomy and crafts. A friendly, festive and authentic atmosphere awaits you!

German :

Schlendern Sie ein ganzes Wochenende lang durch die Stände von rund 20 Ausstellern aus Portugal und der Charente und entdecken Sie (wieder) die Schätze der Gastronomie und des traditionellen Kunsthandwerks. Es erwartet Sie eine gesellige, festliche und authentische Atmosphäre!

Italiano :

Per un intero fine settimana, passeggiate tra gli stand di una ventina di espositori provenienti dal Portogallo e dalla Charente e (ri)scoprite i tesori della gastronomia e dell’artigianato tradizionale. Vi aspetta un’atmosfera amichevole, festosa e autentica!

Espanol :

Durante todo un fin de semana, pasee entre los stands de una veintena de expositores de Portugal y la Charente, y (re)descubra los tesoros de la gastronomía y la artesanía tradicionales. Le espera un ambiente acogedor, festivo y auténtico

