Marché French Day 100% artisanal Dieffenthal
dimanche 20 septembre 2026 · Dieffenthal
Informations pratiques
Dieffenthal
Marché French Day 100% artisanal
2 route Romaine Dieffenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir différents univers de l’artisanat bougies, bijoux, maroquinerie, résine, illustration, etc…
Venez découvrir différents univers de l’artisanat
Bougies
Bijoux
Maroquinerie
Résine
Illustration, etc…
Une trentaine d’exposants seront présents, n’hésitez pas à venir les rencontrer.
Buvette et restauration sur place. 0 .
2 route Romaine Dieffenthal 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 63 42 75 marchedesartisans.angelcandles67@outlook.fr
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English :
Come discover a variety of artisanal crafts: candles, jewelry, leather goods, resin art, illustrations, and more…
L’événement Marché French Day 100% artisanal Dieffenthal a été mis à jour le 2026-08-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme