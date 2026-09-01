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AGENDA · Dieffenthal

Marché French Day 100% artisanal Dieffenthal

dimanche 20 septembre 2026 · Dieffenthal

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 route Romaine
Ville
67650 Dieffenthal
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Dieffenthal

Marché French Day 100% artisanal

2 route Romaine Dieffenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir différents univers de l’artisanat bougies, bijoux, maroquinerie, résine, illustration, etc…
Venez découvrir différents univers de l’artisanat

Bougies
Bijoux
Maroquinerie
Résine
Illustration, etc…

Une trentaine d’exposants seront présents, n’hésitez pas à venir les rencontrer.

Buvette et restauration sur place. 0  .

2 route Romaine Dieffenthal 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 63 42 75  marchedesartisans.angelcandles67@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover a variety of artisanal crafts: candles, jewelry, leather goods, resin art, illustrations, and more…

L’événement Marché French Day 100% artisanal Dieffenthal a été mis à jour le 2026-08-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme