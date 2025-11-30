Marché Gastronomique Salle communale Druyes-les-Belles-Fontaines
Marché Gastronomique Salle communale Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 30 novembre 2025.
Marché Gastronomique
Salle communale Place Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Début : 2025-11-30 06:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
Marché artisanal et gastronomique, animation musicale, buvette, restauration, tombola. .
Salle communale Place Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 17 28 thierry.brondy89@orange.fr
