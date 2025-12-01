Marché gastronomique et artisanal Savigné-l’Évêque
Marché gastronomique et artisanal Savigné-l’Évêque samedi 13 décembre 2025.
Marché gastronomique et artisanal
Centre bourg Savigné-l’Évêque Sarthe
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché gastronomique et artisanal de Savigné.
Producteurs et artisans locaux, buvette et restauration sur place.
Spectacles et décorations de Noël. .
Centre bourg Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 50 28
