Marche Giroux
Marche Giroux dimanche 29 mars 2026.
Marche
Giroux Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 07:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’Association Giroux Loisirs vous convie à sa marche de printemps annuelle.
Inscriptions à partir de 7h. Départ Etang des Frênes, avec deux parcours 8 et 15 kms. Pot de l’amitié et collation à l’arrivée. 3 .
Giroux 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 99 28 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Giroux walking tour organized by Association Giroux Loisirs, Sunday March 17, 2024.
L’événement Marche Giroux a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Champs d’Amour