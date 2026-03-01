Marche

Giroux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 07:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’Association Giroux Loisirs vous convie à sa marche de printemps annuelle.

Inscriptions à partir de 7h. Départ Etang des Frênes, avec deux parcours 8 et 15 kms. Pot de l’amitié et collation à l’arrivée. 3 .

Giroux 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 99 28 98

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English :

Giroux walking tour organized by Association Giroux Loisirs, Sunday March 17, 2024.

L’événement Marche Giroux a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Champs d’Amour